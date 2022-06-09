Воробьев заявил, что Подмосковье подпишет соглашение с 33 школами Донбасса

Подмосковье нацелено на активное сотрудничество со школами Донбасса и на обмен опытом. Чтобы этот процесс продолжался, сегодня будет подписано соглашение между флагманскими школами региона и ДНР, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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