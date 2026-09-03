Суд в Новокузнецке не позволил выселить пенсионерку из дома ветеранов

В Новокузнецке суд встал на сторону пенсионерки с инвалидностью, которую пытались выселить из квартиры в доме для ветеранов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему перемирие ...
- CM Медвежья напасть
- СК Громкое дело на К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым