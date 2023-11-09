Сбои энергоснабжения Кузбасса препятствуют экспорту нефти в Китай

Предприятие «Транснефть» вынуждено понижать количество отправляемых в КНР нефтепродуктов из-за перебоев в подаче электричества на кузбасской территории, которые являются причиной прекращения работы насосного оборудования.
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