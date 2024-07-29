Основные макроэкономические итоги недели

Драйвером промышленного роста по-прежнему является обрабатывающая промышленностьчитайте на monocle.ruДрайвером промышленного роста по-прежнему является обрабатывающая промышленностьИюньские данные свидетельствуют о сохранении растущей тенденции промышленной динамики.
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