Сергей Судьин: «Идейные противоречия стали основой жесткого противостояния»

«Международный характер Великой Победы ни у кого не может вызывать сомнений: страшно представить, каким был бы мир, не окажись на пути ублюдочной нацистской идеологии советского народа, пожертвовавшего десятками миллионов жизней во имя будущего всего человечества», — считает д.
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