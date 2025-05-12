Сергей Судьин: «Идейные противоречия стали основой жесткого противостояния»

«Международный характер Великой Победы ни у кого не может вызывать сомнений: страшно представить, каким был бы мир, не окажись на пути ублюдочной нацистской идеологии советского народа, пожертвовавшего десятками миллионов жизней во имя будущего всего человечества», — считает д.