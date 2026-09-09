От якутского металла до госпел-хора: гид по ИМИ.Фестивалю

С 10 по 12 сентября в Москве пройдет первый ИМИ.Фестиваль. Больше 70 артистов и групп сыграют на 12 площадках — от «Стрелки» до «Китайского летчика Джао Да».
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