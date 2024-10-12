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Спички - не игрушка

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Иван Охлобыстин: "Поляки лютуют - семьями вырезают мирных жителей на захваченных курских землях"

Иван Охлобыстин: "Поляки лютуют - семьями вырезают мирных жителей на захваченных курских землях"

Фото: коллаж Царьграда. Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, ссылаясь на армейских друзей, рассказал о том, как состоящие в ВСУ польские наёмники лютуют - семьями вырезают мирных жителей на захваченных курских землях.

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