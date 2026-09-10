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Мировое обозрение

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Скандальный 225-й «мясной полк» ВСУ передали в подчинение десантного корпуса

Скандальный 225-й «мясной полк» ВСУ передали в подчинение десантного корпуса

225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, получивший в последние месяцы широкую — и преимущественно скандальную — известность, переведён в оперативное подчинение 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

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