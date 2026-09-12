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Лоферы с носками – главный дуэт сентября: 7 идей для стильных образов

Лоферы с носками – главный дуэт сентября: 7 идей для стильных образов

Чёрные лоферы + белые носки Самый очевидный и одновременно самый эффектный вариант. Белые носки на фоне чёрной обуви сразу привлекают внимание к ногам (прямо как в сценическом образе Майкла Джексона), поэтому остальной образ лучше оставить достаточно спокойным.

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