Самым некурящим регионом России является Чеченская Республика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения РФ.
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