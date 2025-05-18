"Это полный провал": Мужик решил отдохнуть в Абхазии, а получил обдиралово, недоумение и разочарование. Одноразовый курорт

Avia.pro - СМИ Я всегда мечтал о море, горах и недорогом отпуске. Когда цены в Сочи взлетели до небес, я решил: еду в Абхазию! Всего 50 км от Сочи, а обещают чистые пляжи, тропический климат и бюджетный отдых.