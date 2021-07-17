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Россиянам объяснили, как жара влияет на течение COVID-19

Россиянам объяснили, как жара влияет на течение COVID-19

В жаркую погоду инфекция может давать нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.

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