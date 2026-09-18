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«Жить стало комфортнее»: Осипов заявил, что забайкальцы видят реальный рост зарплат

«Жить стало комфортнее»: Осипов заявил, что забайкальцы видят реальный рост зарплат

Губернатор Александр Осипов заявил, что за семь лет ситуация с зарплатами в Забайкалье изменилась: «Ещё семь лет назад, когда общался с земляками, одним из главных вопросов были низкие зарплаты.

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