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Дроны вскрыли тайники операторов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Дроны вскрыли тайники операторов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские операторы беспилотников обнаружили сразу два пункта управления дронами ВСУ в районе Краматорска.

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