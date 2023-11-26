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Туристов в Египет по программе FUN&SUN вместо Red Wings начнёт перевозить египетская AlMasria

Туристов в Египет по программе FUN&SUN вместо Red Wings начнёт перевозить египетская AlMasria

Туроператор FUN&SUN меняет перевозчика в своей полётной программе в Египет. 25 ноября компания сообщила турагентам, что рейсы в Египет из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга начиная с 5 декабря вместо авиакомпании Red Wings будет осуществлять египетский авиаперевозчик AlMasria.

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