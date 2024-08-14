Врач Бабич: Наши медики одинаково борются за жизни военных РФ и пленных ВСУ

Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич заявил, что для российских медиков нет никакой разницы, чью жизнь они спасают — военного РФ или же пленного ВСУ.
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