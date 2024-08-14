Врач Бабич: Наши медики одинаково борются за жизни военных РФ и пленных ВСУ

ИМ

Ильдус Мамлеев

А оплачиваем лечение солдат ВСУ из кармана российского налоплательщика, которого этот самый солдат пришёл убивать в Россию! При этом своим воинам достойное лечение предоставить не можем, к сожалению. Ибо русские очень гуманный и сердобольный народ!