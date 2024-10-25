Почему в РФ больше не переводят стрелки часов?

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ММ

Летом при зимнем времени мы теряем 123 часа светлого времени! Закат солнца 22 ИЮНЯ в 21 час 15 минут. Зато интересы энергетических компаний соблюдены! Люди, вместо того, чтоб ехать загорать на природу после работы, едут домой в искусственное освещение, тратить электричество и здоровье.