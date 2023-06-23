Российские клиники внедряют виртуальную психотерапию. Апробация началась в Москве. Специалисты применяют технологию виртуальной реальности в работе с пациентами, страдающими от апатии, усталости и негативных изменений настроения, пишут «Ведомости».
Российские клиники внедряют виртуальную психотерапию. Апробация началась в Москве. Специалисты применяют технологию виртуальной реальности в работе с пациентами, страдающими от апатии, усталости и негативных изменений настроения, пишут «Ведомости».
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