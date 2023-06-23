Авторадио

1 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Федоров
    Это где же, в каком законе, автор нашёл информацию про 5 метров? Не статья, а полный бред. Автор, иди в школу и не му...Россиян предупред...
  • Геннадий Загуменов
    Володин вы не присваиваете себе идеи . а лучше верните всю полностью программу школ СССР . а свои идеи можно пустить ...Вячеслав Володин ...
  • Андрей Попов
    Опрос проводили внутри Садового кольца...Большинство семей...

Российские клиники внедряют виртуальную психотерапию

Российские клиники внедряют виртуальную психотерапию. Апробация началась в Москве. Специалисты применяют технологию виртуальной реальности в работе с пациентами, страдающими от апатии, усталости и негативных изменений настроения, пишут «Ведомости».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх