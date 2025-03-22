Еврейский картель «Цви Мигдаль» — циничные сутенеры в кипах

Этнические организованные преступные группировки существовали у многих народов. Что касается еврейской мафии, то избранный народ не упускал своего шанса как в честном бизнесе, так и на скользкой преступной стезе.
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