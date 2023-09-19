Нам в России, конечно же, есть разница, что происходит на Кавказе в целом – ещё со времён царской России.
Карабах на горочке
Комментарии
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Вадим Смирнов
Материал по карабахскому конфликту создает убедительное впечатляет. Преступная авантюра Пашинянв напоминает историю Варшавског ого
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18 час.
ВС
Вадим Смирнов
Воэсстания и причины провала в обоих случаях
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18 час.
ГМ
Георгий Михалев
Давно было пора выгнать эту скотину к хозяевам, а лучше усыпить нах.й.
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13 час.
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