"Новости.LIVE": в Винницкой области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

"Взрывы звучат в Винницкой области", - говорится в публикации. Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в данный момент звучит на всей территории Украины.
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