Игорь Кравчук: «В НХЛ не бывает, что судьи самоутверждаются на звездах. Если они будут сидеть в штрафном боксе, это минус всем, ломает бизнес»

– Не кажется ли вам, что в КХЛ на Радулове, Кузнецове и других именитых игроках, которые возвращаются из НХЛ, некоторые судьи КХЛ самоутверждаются? – В НХЛ не бывает таких ситуаций, что судьи самоутверждаются на звездах лиги.