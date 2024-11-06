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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Кравчук: «В НХЛ не бывает, что судьи самоутверждаются на звездах. Если они будут сидеть в штрафном боксе, это минус всем, ломает бизнес»

– Не кажется ли вам, что в КХЛ на Радулове, Кузнецове и других именитых игроках, которые возвращаются из НХЛ, некоторые судьи КХЛ самоутверждаются? – В НХЛ не бывает таких ситуаций, что судьи самоутверждаются на звездах лиги.

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