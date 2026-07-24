Трамп и Зеленский могут встретиться 28 июля

Президент США Дональд Трамп 28 июля 2026 года может провести встречу с Владимиром Зеленским. Источник фото: AP Photo / Alex Brandon Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский поедет в США, где пробудет около недели.