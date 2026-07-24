НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

84 подписчика

Трамп и Зеленский могут встретиться 28 июля

Трамп и Зеленский могут встретиться 28 июля

Президент США Дональд Трамп 28 июля 2026 года может провести встречу с Владимиром Зеленским. Источник фото: AP Photo / Alex Brandon Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский поедет в США, где пробудет около недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии