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«Миннесота» показала зелено-желтую 3-ю форму на сезон-2023/24. Она выполнена в стиле «Норт Старс»

«Миннесота» показала зелено-желтую 3-ю форму на сезон-2023/24. Она выполнена в стиле «Норт Старс»

Новый комплект выполнен в стиле «Миннесоты Норт Старс» 1970-х годов.  Ранее «Уайлд» использовали эту расцветку для двух вариантов в рамках проекта Reverse Retro.

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