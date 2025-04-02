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«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе

«Цель надо озвучивать и ста­вить временные рамки»: Дмитрий Нагиев об удаче и успехе

1 апреля в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера комедийного сериала «Актёрище», в котором Дмитрий Нагиев играет популярного актёра, вышедшего на тропу войны с критикующим его работу блогером-миллионником (Антон Лапенко).

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