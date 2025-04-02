1 апреля в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера комедийного сериала «Актёрище», в котором Дмитрий Нагиев играет популярного актёра, вышедшего на тропу войны с критикующим его работу блогером-миллионником (Антон Лапенко).
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