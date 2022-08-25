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«Один день с участковым» провели журналисты г.о. Лотошино Московской области

В ОМВД России по г.о. Лотошино прошла акция «Один день с участковым», в рамках которой представители СМИ смогли познакомиться со службой старшего участкового уполномоченного полиции отдела УУППДН ОМВД России г.

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