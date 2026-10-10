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Жаке готов сыграть с «Манчестер Сити»

Защитник «Ливерпуля» Жереми Жаке пропустил последний матч сборной Франции из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, но восстановился и готов сыграть против «Манчестер Сити» в 6-м туре чемпионата Англии.

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