Запад, как и бывшие союзные республики, считал, что это он нас кормит. А теперь всё, закончилась ваша сытая жизнь

Всё, европейцы, кончилось ваше время сытых завтраков и безмятежных отпусков, поездок к морю и в Венскую оперу.
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