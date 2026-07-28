В Госдуме предложили массово задерживать проституток и эскортниц вслед за OnlyFans-моделями По словам депутата Милонова, подобные меры должны отчистить страну от "мутантов".
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В Госдуме предложили массово задерживать проституток и эскортниц вслед за OnlyFans-моделями По словам депутата Милонова, подобные меры должны отчистить страну от "мутантов".
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