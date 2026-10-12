Киев свернул переговоры в США досрочно. Причиной стала сделка Вашингтона и Москвы по дизелю

Украинская делегация покинула Майами раньше намеченного срока. Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источник, причиной стало соглашение о поставках российского дизельного топлива, о котором договорились США и Россия.
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