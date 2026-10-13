Расчет орудия М-46 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области

Артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ в лесополосе Сумской области.
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