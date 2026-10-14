Сотрудники ГАИ Севастополя провели рейд «Неплательщик».При мониторинге транспортного потока с помощью программного комплекса «Паутина» инспекторы ДПС обнаружили иномарку.
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