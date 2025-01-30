Политолог Кедми: одна система "Орешник" в Белоруссии успокоит Польшу навсегда

Размещение одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может заставить Польшу навсегда успокоиться, заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью агентству БелТА.
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