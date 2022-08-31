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Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла до 24 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла до 24 тысяч гектаров

На сегодняшний день площадь, пройденная огнём в регионе, составляет более 24 тысяч гектаров. Напомним, врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что будет сделано в регионе, чтобы предотвратить повторение масштабных лесных пожаров.

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