Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла до 24 тысяч гектаров

На сегодняшний день площадь, пройденная огнём в регионе, составляет более 24 тысяч гектаров. Напомним, врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что будет сделано в регионе, чтобы предотвратить повторение масштабных лесных пожаров.