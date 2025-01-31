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Запчасти для иномарок подорожали в России за год в среднем на 20–50%

Запчасти для иномарок подорожали в России за год в среднем на 20–50%

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Запчасти для иномарок резко подорожали в РФ в 2024 году. В частности, на одном из крупнейших маркетплейсов цена на оригинальные запчасти для иностранных марок машин выросла в среднем на 50–80%, сообщили "Известиям" в аналитической компании JVO.

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