Запчасти для иномарок подорожали в России за год в среднем на 20–50%

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Запчасти для иномарок резко подорожали в РФ в 2024 году. В частности, на одном из крупнейших маркетплейсов цена на оригинальные запчасти для иностранных марок машин выросла в среднем на 50–80%, сообщили "Известиям" в аналитической компании JVO.