🌧️Ну что, омичи, погрустим о двух месяцах адской жары под звуки дождя… 👍- наконец-то нормальная погода 😭- верните жару Новости Омска в Макс.
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🌧️Ну что, омичи, погрустим о двух месяцах адской жары под звуки дождя… 👍- наконец-то нормальная погода 😭- верните жару Новости Омска в Макс.
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