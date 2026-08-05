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Новости Омска

3 подписчика

🌧️Ну что, омичи, погрустим о двух месяцах адской жары под звуки дождя… 👍- наконец-то нормальная погода 😭- верните жару Новости Омска в Макс.

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