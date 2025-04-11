Страховщики могут сообщать о росте краж авто для увеличения продаж полисов КАСКО

Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что заявления страховых компаний о серьезном росте количества краж легковушек и грузовиков для разбора на запчасти могут быть искусственно созданы страховщиками для увеличения продаж полисов КАСКО.
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