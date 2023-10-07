Пушков: предупреждения Путина на «Валдае» дошли до адресатов на Западе

Цель западных стран — «стратегическое поражение» России — на деле невыполнима. Об этом на страницах своего Telegram-канала написал сенатор Алексей Пушков, комментируя материал французской газеты Le Figaro под заголовком «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке».
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