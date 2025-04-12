Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась ажиотажу вокруг похорон рэпера Паши Техника. Мнением об этом она поделилась в своем Telegram-канале.
Леру Кудрявцеву возмутил ажиотаж вокруг похорон Паши Техника
Комментарии
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Cергей Шапорев
А этот наркоман-ваша гордость?)))
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17 час.
РС
Рафаэль Сухов
Согласен с Кудрявцевой. Полмесяца ежедневно десятки блогов в день. А кто он такой? Никто не знает.Ажиотаж прямо Вот у меня сосед Саша сварщик. Недавно током убило.Похоронили,помянули в узком кругу и все.Ну может,конечно,он авторитет какой,тогда понятно.Но вроде девяностые давно прошли
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17 час.
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