Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дубков
    кракодайлЮля Латынина: "Я ...
  • Хамит Сабиров
    что, бабло закончилось, что решила переобутся.Юля Латынина: "Я ...
  • ШКИПЕР
    Про эту кикимору можно сказать одно " Горбатого могила исправит " Таким веры НЕТ !Юля Латынина: "Я ...

Леру Кудрявцеву возмутил ажиотаж вокруг похорон Паши Техника

Леру Кудрявцеву возмутил ажиотаж вокруг похорон Паши Техника

Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась ажиотажу вокруг похорон рэпера Паши Техника. Мнением об этом она поделилась в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Cергей Шапорев
А этот наркоман-ваша гордость?)))
Ответить
17 час.
РС
Рафаэль Сухов
Согласен с Кудрявцевой. Полмесяца ежедневно десятки блогов в день. А кто он такой? Никто не знает.Ажиотаж  прямо Вот у меня сосед Саша сварщик. Недавно током убило.Похоронили,помянули в узком кругу и все.Ну может,конечно,он авторитет какой,тогда понятно.Но вроде девяностые давно прошли
Ответить
17 час.
наверх