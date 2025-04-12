Леру Кудрявцеву возмутил ажиотаж вокруг похорон Паши Техника

РС

Рафаэль Сухов

Согласен с Кудрявцевой. Полмесяца ежедневно десятки блогов в день. А кто он такой? Никто не знает.Ажиотаж прямо Вот у меня сосед Саша сварщик. Недавно током убило.Похоронили,помянули в узком кругу и все.Ну может,конечно,он авторитет какой,тогда понятно.Но вроде девяностые давно прошли