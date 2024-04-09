Россия анонсировала заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал внеочередное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ударами по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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