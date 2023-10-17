Обыски проходят у предполагаемых соучастников избиений прохожих в Петербурге

В отношении членов преступной группы возбуждён ряд уголовных дел. Следователи совместно с сотрудниками МВД проводят обыски по месту жительства возможных соучастников избиений прохожих на юге Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
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