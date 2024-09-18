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По делу о нападении подростка на школу задержали двух взрослых

По делу о нападении подростка на школу задержали двух взрослых

В Челябинске задержали заместителя директора школы №68 и замруководителя охранного предприятия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в ходе расследования случая нападения на филиал школы №68 в Челябинске задержан заместитель директора учебного учреждения.

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