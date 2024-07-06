Полицейский рейд в селе Верхние Оселки: задержаны более 50 человек и двое гастарбайтеров-строителей

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками МВД России, участковыми уполномоченными полиции и кинологами в деревне Верхние Оселки Всеволожского района Ленинградской области, были задержаны более 50 человек, принадлежащих к кочевому народу, а также двое нанятых ими строителей-мигрантов из Средней Азии.
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