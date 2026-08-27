⚡️ВС РФ в портах «Одесса», «Черноморск» и «Рени» поразили объекты инфраструктуры для доставки военных грузов и ГСМ для ВСУ Минобороны России.
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⚡️ВС РФ в портах «Одесса», «Черноморск» и «Рени» поразили объекты инфраструктуры для доставки военных грузов и ГСМ для ВСУ Минобороны России.