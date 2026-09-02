Соцфонд назвал среднюю сумму единовременной выплаты пенсионных накоплений

Получить накопленные средства можно несколькими способами Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений россиянам в 2027 году достигнет 119,3 тысячи рублей.
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