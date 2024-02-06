В России начали строить IT-инфраструктуру для передовой науки

В России создали консорциум для развития передовой IT-инфраструктуры. В нем главными исполнителями выступили Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) и Институт системного программирования (ИСП) имени В.
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