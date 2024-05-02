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Прорыв под Очеретино: русские охватили Архангельское. "Искандер" поразил штаб группировки ВСУ в Одессе, пасхальные F-16: Горячая сводка СВО

Прорыв под Очеретино: русские охватили Архангельское. "Искандер" поразил штаб группировки ВСУ в Одессе, пасхальные F-16: Горячая сводка СВО

Фото: globallookpress.com/MOD Russia Вчера 15K прочитали Армия России охватила мощный узел обороны ВСУ в Архангельском, село готовятся отсечь от снабжения.

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Комментарии
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sss
прибалты что ж за твари такие нненавистные!!!
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