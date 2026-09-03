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Снег выпал в сибирском регионе в начале сентября

Снег выпал в сибирском регионе в начале сентября

Осадками покрыло трассу у подъезда к местному природному парку Снег в природном парке "Ергаки" / Фото: дирекция парка В Красноярском крае выпал первый снег, несмотря на начало осени.

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