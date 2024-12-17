Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5 процентов

В Москве количество нарушений в сфере такси увеличилось на 77,5% с начала года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Михаила Устиновского, первого заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
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