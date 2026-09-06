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Царьград

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"Похоже на культ": Жертва Эпштейна из России рассказала свою историю

"Похоже на культ": Жертва Эпштейна из России рассказала свою историю

Произошедшее с Юлией Молчановой напоминает остросюжетный фильм. В интервью The Wall Street Journal наша соотечественница рассказала, как из девушки, мечтавшей о карьере в моде, она превратилась в пешку в системе печально известного Джеффри Эпштейна.

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